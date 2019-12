Gazprom Aktie: Unfassbar – Baustopp? Ein absoluter Knaller!

Gazprom hat am Ende der Woche eine unfassbare Information an den Markt gegeben. Das Unternehmen wird seine Pipeline Nordstream 2 erst am Ende des neuen Jahres fertigstellen können. Dies hat den Kurs am Freitag noch nicht aufgehalten. Dennoch sollte sich hier eine neue Bewegung entwickeln, meinen Analysten. Konkret: Die Aktie könnte dadurch massiv unter Druck geraten.

Was ist los?

