Gazprom-Aktie: Unfassbar – 20 Milliarden Dollar Gewinn!

Die Verzögerungen rund um Nord Stream 2 haben der Gazprom-Aktie zuletzt schwer zugesetzt. Doch am Montag meldete sich das Papier eindrucksvoll zurück. Am Nachmittag verzeichnete die Gazprom-Aktie ein Plus von 6,5 Prozent auf 8 Euro (Xetra).

Der Grund für die neuerliche Hoffnung: Der Gasriese hat zum Wochenbeginn eine eindrucksvolle Bilanz vorgelegt, die zeigt, wie stark der Konzern von den aktuell hohen Marktpreisen



