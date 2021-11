Gazprom-Aktie: Trendwechsel in Sicht?

Das Wertpapier ist innerhalb der letzten 9 Monate um mehr als 137 % gestiegen. Doch allein am heutigen Tag ist die Aktie um mehr als 5 % gefallen. Ist nun ein weiterer Trendwechsel in Sicht, oder befindet sich der Anteilsschein bloß in einer Korrekturbewegung?

Derzeitig setzt das Unternehmen seinen vollen Fokus auf die Gaspipeline Nord Stream 2, welche vor allem Deutschland mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung