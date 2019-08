Gazprom Aktie: Test nicht bestanden!

Die Gazprom-Aktie ging Anfang April in eine neue Aufwärtsbewegung über. In einem dynamischen Anstieg konnte der Kurs bis zum 4. Juli auf das Niveau von 7,11 Euro vordringen und hier das aktuelle Jahreshoch ausbilden. Die nach dem Jahreshoch einsetzenden Gewinnmitnahmen waren zunächst nur moderat. In der Zwischenzeit haben sie jedoch zur Ausbildung eines Abwärtstrends geführt.

Da es den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung