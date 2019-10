Gazprom Aktie: Steigendes Dreieck gibt Hoffnung!

Gazprom Aktie | ISIN:US3682872078 | WKN:903276

Bei diesem Wertpapier ist in den letzten Handelstagen ein Ausbruch über die Oberkante eines steigenden Dreiecks gelungen. Diese Oberkante stellt gleichzeitig einen schon länger aktiven Widerstandsbereich dar. In der Regel sind solche Ausbrüche recht aussagekräftig und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es weiter nach Norden gehen wird. Schaut man sich den Gaspreis an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung