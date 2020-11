Gazprom Aktie: Stabilisierung am alten Tief!

Gazprom Aktie: Mit dem Erreichen der Marke von ca. 3,20 Euro, wurde das 2017-Tief getroffen. In der Regel geben alte Tiefpunkte auch immer gute Unterstützung. So auch in diesem Fall. Die Bullen konnten ein Ansteigen über die abwärts gerichtete Trendlinie realisieren. Zudem wurde die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie positive gedreht. Jetzt arbeitet Gazprom daran den GD100 zu nehmen. Insgesamt befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung