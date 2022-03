Gazprom-Aktie: Spannende Tage!

Seit heute Morgen ist die Moskauer Börse wieder vollständig für den Aktienhandel geöffnet. Bereits am Donnerstag letzter Woche war die Gazprom-Aktie zusammen mit 32 weiteren Papieren von Großunternehmen eingeschränkt handelbar. Damit öffnet der größte russische Handelsplatz rund einen Monat nach seiner Schließung wieder seine Tore für Aktienhändler. Die Kursschwankungen der Gazprom-Aktie waren bereits am Donnerstag und am Freitag sehr hoch.

Ein Showdown ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!