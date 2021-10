Gazprom-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Im Rahmen einer Gegenbewegung ist die Gazprom-Aktie in dieser Woche bis auf 9,79 US-Dollar (USD) zurückgekommen, konnte sich auf Schlusskursbasis aber oberhalb der 10,00-USD-Marke halten. Das zeugt von der ungemeinen Stärke der Bullen. Ein wesentlicher Kurstreiber ist natürlich der schwindelerregende Gaspreisanstieg in diesem Jahr. Im Großhandel hat sich der Gaspreis seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht, was bei Gazprom als größtem Gas-Lieferanten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



