Gazprom Aktie: So will Gazprom Erdgas klimaneutral machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Die „Welt am Sonntag“ berichtete kürzlich, dass der russische Versorger Gazprom an einem neuen Verfahren zur Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas arbeiten soll. Zum Einsatz kommen soll dabei die sogenannte Methan-Pyrolyse, mit der Erdgas durch Hitze in die Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff zerlegt werden soll. Dadurch soll es erstmals möglich sein, Wasserstoff gänzlich ohne die Entstehung von CO2 zu produzieren.

Vieles bleibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung