Gazprom-Aktie: Der Sieger der Gas-Krise!

Die steigenden Gaspreise sowie die hohe Nachfrage lassen die Kassen bei Gazprom klingeln. Diese vorteilhafte Lage wird an der Börse honoriert und so stieg der Aktienkurs allein in den letzten sechs Monaten um 88 % an.

Während das Geschäft bei Gazprom brummt, wird Europa zunehmend mit einer Energiekrise konfrontiert. Die hohen Preise von Öl, Gas oder Strom haben



