Gazprom-Aktie: Sie legen sogar zu!

Die Moskauer Börse ist auch in dieser Woche geschlossen, es ist die dritte in Folge seit des Einmarschs der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Nichts geht mehr auch bei den Aktien russischer Unternehmen wie Gazprom, Lukoil oder Sberbank, sie sind weltweit vom Handel ausgesetzt. Glaubt man Ratingagenturen, sind die Papiere mittlerweile nur noch auf Ramschniveau anzusiedeln. Dabei bleibt insbesondere Gazprom operativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung