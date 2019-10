Gazprom Aktie: Sehr stark!

Gazprom könnte im Winter zu einer der größten Überraschungen an den Aktienmärkten mutieren. Wenn die Nordsee-Pipeline Nord Stream 2 gebaut ist, dann dürfte dies den Kurs dramatisch beeinflussen, so einige Beobachter. Mit jedem Tag, an dem es keine diesbezüglich negativen Meldungen gibt, wird die Situation besser.

Aktuell konnte Gazprom damit trotz eines Börsenrücksetzers von -0,6 % Punkte sammeln. Dabei verharrt der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung