Gazprom-Aktie: Schluss mit lustig!

Der Handel mit Gazprom-Aktien steht auch weiter still. International sowieso, aber auch an der Moskauer Börse. Eigentlich war es geplant, den Aktienhandel gestern wieder aufzunehmen. Doch daraus wurde nichts. Auf der Website der Bank of Russia stand dazu folgende knappe Mitteilung: „Die Bank of Russia hat beschlossen, den Handel am 10. März 2022 an der Moskauer Börse im Aktienmarktbereich nicht wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung