Gazprom-Aktie: Die Schlinge zieht sich zu!

Die Börse in Moskau bleibt die dritte Woche in Folge geschlossen. Wegen der beispiellosen Sanktionen der westlichen Welt gegen Russland wird der Aktienhandel bis zum 18. März ausgesetzt, so eine Mitteilung der Börse über die Nachrichtenagentur Tass. Ob in der kommenden Woche der Handel mit Aktien in Moskau wieder losgeht, bleibt völlig unklar.

