Gazprom-Aktie: Ein Scherbenhaufen!

7,23 Euro – so lautete der Kurs der Gazprom-Aktie noch zu ihrem Höchststand am vorvergangenen Montag am Handelsplatz Frankfurt. 2,51 Euro standen am Montagabend zum Börsenschluss zu Buche – ein Absturz der Papiere des russischen Staatsunternehmens um 65 Prozent. Und was soll man sagen? Dabei wird es auf unbestimmte Zeit auch bleiben, denn Börsen in aller Welt haben den Handel mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung