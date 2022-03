Gazprom-Aktie: Rudert Moskau zurück?

Die Gazprom-Aktie legte gestern um knapp vier Prozent an der Moskauer Börse zu. Die Kursschwankungen der Aktie des russischen Gasriesen waren in den letzten Handelstagen deutlich geringer als generell angenommen. Ob das am Fehlen ausländischer Händler in Moskau oder an Stützungskäufen Russlands selbst liegt, lässt sich kaum feststellen. Könnte die Gazprom-Aktie durch die Eskalation des Gasstreits zwischen Russland und Europa nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



