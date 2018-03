Gazprom-Aktie: OMV will langjährigem Partner treu bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Liebe Leser,

zwar will der Öl- und Gaskonzern OMV in den nächsten Jahren vor allem im Nahen Osten wachsen, seine Geschäfte in Russland werden damit aber nicht vernachlässigt. Die Partnerschaft zwischen der OMV und Gazprom besteht nun schon länger als 50 Jahre.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Volatil trotz starker Substanz!

Die Gazprom-Aktie gehört mit Sicherheit zu den eher volatilen Werten und unterliegt starken Schwankungen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.