Gazprom:-Aktie: Nutzen die Bullen ihre Chance?

In den vergangenen Monaten vollzog die Gazprom-Aktie einen dynamischen Anstieg, der bis zum 6. Oktober fortgesetzt wurde. Im Anschluss an das Hoch bei 9,44 Euro nahmen die Anleger ihre Gewinne mit, sodass der Wert in eine Konsolidierung überging. Sie führte am 13. Oktober zu einem Tief bei 8,47 Euro. Es bildet den Startpunkt zu einer Erholung, die bis zum Freitag



