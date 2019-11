Gazprom Aktie: Nur noch wenige Tage…

Gazprom zeigte sich am Donnerstag etwas schwächer. Das Unternehmen konnte mit einem Abschlag von 1,3 % allerdings auch nicht für eine Verkaufspanik sorgen. Denn schon in kurzer Zeit wird das Unternehmen wahrscheinlich neue, starke Impulse erwarten. Die Ostseepipeline Nordstream 2 wird kommen. Dies wiederum hat an den Börsen bis dato steigende Notierungen ausgemacht, allerdings noch keinen absolut entscheidenden Durchbruch erzeugt. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung