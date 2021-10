Gazprom-Aktie: Nur für Mutige

Am heutigen Donnerstag sieht es zumindest zeitweilig genau danach aus: Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Vormittag berichtete hat, gehöre die Gazprom-Aktie zu den bisherigen Gewinnern des Tages: Mit einem zwischenzeitlichen Plus von 2,7 Prozent zähle das Wertpapier demnach zu den erfolgreicheren Wertpapieren an der Börse.

„Energiegroßmacht“ Russland in der Kritik

Blickt man auf die globale Gesamtsituation, so klingt das durchaus plausibel: Denn die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung