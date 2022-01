Gazprom:-Aktie: Nur eine schwache Gegenbewegung

Der 50-Tagedurchschnitt war bei der Gazprom-Aktie in den ersten Januartagen hart umkämpft. Am 13. Januar setzten sich schließlich die Bären durch und leiteten einen Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt ein. Er konnte erst am 18. Januar auf einem Tief bei 6,79 Euro gestoppt werden. Die nachfolgende Erholung kommt aber über 7,39 Euro nicht hinaus und hat zudem den Charakter einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



