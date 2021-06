Gazprom-Aktie & Nord Stream 2: „Auf einem guten Weg“

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Du weißt es sicher schon: Bei der Gazprom-Aktie (WKN: 903276) und dem Thema Nord Stream 2 hat es in den vergangenen Wochen eine entscheidende Wendung gegeben. Insbesondere die Abkehr vonseiten der USA, was Sanktionen betrifft, hat plötzlich Erleichterung gebracht. Positiv in diesem Kontext ist außerdem, dass einer der zwei Stränge bereits fertiggebaut ist.

Trotzdem gibt es noch Randthemen, die weiterhin in der Diskussion sind. So zum Beispiel ein Entgegenkommen von deutscher Seite beim Thema Nord Stream 2. Aber auch die Position der Ukraine als Transitstaat scheint etwas zu sein, was dem neuen US-Präsidenten Joe Biden wirklich am Herzen liegt. Immerhin befinde man sich inzwischen in einer Diskussion, wie auch US-Außenminister Blinken unlängst vor dem US-Senat ausgesagt hat.

Jetzt hat sich Merkel am Wochenende kurzfristig zum Thema Nord Stream 2 geäußert. Schauen wir im Folgenden, was Investoren der Gazprom-Aktie zu diesen Aussagen wissen sollten.

Merkel zu Nord Stream 2: Auf einem guten Weg

Der Kontext der Äußerung zum Thema Nord Stream 2 ist an dieser Stelle überaus relevant. Ja, möglicherweise sogar das Wichtigste, ehe man diese Aussagen jetzt überbewertet. Unsere Bundeskanzlerin hat nämlich zunächst kommentiert, dass es bei der Unterredung mit ihrem Amtskollegen bezüglich des G7-Treffens primär um andere Dinge gegangen sei. Die EU-Pipeline sei lediglich ein kurzes Thema gewesen.

Allerdings hat sich Merkel insgesamt positiv geäußert. Man befände sich auf einem guten Weg, was die Verhandlungen zu den noch vorhandenen Baustellen angehe. Zudem sei man sich einig, dass es existenziell und unabdingbar sei, dass die Ukraine auch zukünftig am Gastransit von Russland in Richtung Europa beteiligt werde.

Damit könnte Merkel eine Tür für die USA geöffnet haben. Immerhin geht es für die Partner jetzt darum, einen Kompromiss auszuhandeln, der wirklich die Energiesicherheit und Belange aller Beteiligten erörtern dürfte. Die Ukraine könnte damit zu einem Erfolg für Biden werden. Zumindest, wenn sich ein Konsens anbahnt, der die künftigen Beziehungen regeln soll.

Was bedeutet das für die Gazprom-Aktie?

Fragt sich nun, was diese neuen Äußerungen zu Nord Stream 2 für die Gazprom-Aktie bedeuten. Wie gesagt: Foolishe Investoren sind gut beraten, diese Aussagen nicht überzubewerten. Es ist eher eine Kurznotiz zu einem insgesamt vieldiskutierten Sachverhalt. Selbst Merkel hat schließlich gesagt, dass in der Unterredung andere Themen relevanter gewesen seien.

Das heißt im Umkehrschluss, dass es bei Nord Stream 2 eigentlich wenige Neuigkeiten gibt. Wobei wenige News an dieser Stelle ebenfalls positiv sind. Die Ausgangslage ist durch den Verzicht der US-Sanktionen, den Baufortschritt und einem sich insgesamt abzeichnenden Konsens überaus gut. Deutschland und die USA sind außerdem im Modus der Diplomatie angekommen. Das ist etwas, auf das Investoren der Gazprom-Aktie eigentlich seit geraumer Zeit gewartet haben.

Der Artikel Gazprom-Aktie & Nord Stream 2: „Auf einem guten Weg" ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

