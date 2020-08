Gazprom Aktie: Noch überzeugen die Bullen nicht

Eine leichte Verbesserung ihrer immer noch angespannten Lage erreichten die Bullen in der vergangenen Woche bei der Gazprom-Aktie. Ihnen gelang es, die laufende Abwärtsbewegung auf dem Tief vom 31. Juli bei 4,11 Euro zu stoppen und einen leichten Wiederanstieg einzuleiten.

Er ließ den Wert am Mittwoch und am Donnerstag in der Spitze bis auf 4,35 Euro ansteigen. Behaupten konnten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung