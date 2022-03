Gazprom-Aktie: Noch nicht am Ende?

Auch am Dienstag bleiben die Börsen in Moskau geschlossen. Wann sie wieder öffnen, steht derzeit mehr oder weniger in den Sternen. Derweil haben die Sanktionen des Westens russischen Aktien enorm zugesetzt und wenn diese im Ausland noch handelbar sind, so bewegten sie sich zuletzt steil in Richtung Süden.

