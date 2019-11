Gazprom Aktie: Neuer Deal mit der Bundesregierung möglich – der Hammer!

Gazprom hat nun am Mittwoch eine spektakuläre Nachricht am Markt platziert. Der Vorstandschef des russischen Unternehmens traft sich mit dem „Beauftragten der Bundesregierung“ bezgl. des Transits der Gaslieferung durch die Ukraine, Georg Graf Waldersee. Das Gespräch behandelte die Zusammenarbeit von Gazprom und der Ukraine sowie Bedingungen für einen „Paketdeal“. Immerhin, so Beobachter, finden nun Gespräche statt, die aufgelaufene Probleme lösen sollen.

