Gazprom-Aktie: Neue Impulse durch Nord Stream 2?

Neue Bewegung bei Nord Stream 2. Am Montag wurde bekannt, dass der Betreiber der Gaspipeline Nord Stream 2 einen Antrag auf sofortigen Vollzug der Baugenehmigung beim zuständigen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eingereicht hat. Ein Zeitpunkt für die Entscheidung ist zwar noch nicht bekannt. Das für Gazprom so wichtige Projekt könnte jedoch wieder an Fahrt gewinnen.



