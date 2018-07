Gazprom Aktie: Neue Hoffnung auf deutlich steigende Kurse

Gazprom hat am Montag erneut steigende Notierungen realisiert. Nach einem Plus von mehr als 2 % könne es für den Titel in den kommenden Sitzungen deutlich nach oben gehen, heißt es aus Sicht der charttechnischen Analysten. Denn der Wert ist damit über eine wichtige charttechnische Grenze nach oben gestoßen. 3,75 Euro galten als deutliche Hürde, die zuvor sogar eine Unterstützung gewesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.