Gazprom Aktie: Minimaler Rücksetzer – Kaufgelegenheit!

Gazprom hat in den vergangenen Tagen enorm gewonnen. Dabei hat die Aktie am Montag kleinere Kursrückgänge hinnehmen müssen. Dabei ist der Wert in der vergangenen Woche um mehr als 9 % nach oben geklettert. Insofern sind Gewinnmitnahmen aus Sicht von charttechnischen oder statistisch agierenden Analysten der Normalfall. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen nach Meinung dieser Analysten dennoch die nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung