Gazprom-Aktie: Mega-Kaufsignal voraus!

Am 30. August wird der russische Erdgaskonzern Gazprom seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal gewähren. Aktuelle Produktions- und Absatzzahlen hat das Unternehmen bereits Anfang August vorgelegt und diese konnten sich wirklich sehen lassen. So erhöhte sich der Gasausstoß in der ersten Jahreshälfte um 18,4 Prozent auf 298,2 Milliarden Kubikmeter. Bei Lieferungen in Staaten, die nicht zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung