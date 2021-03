Gazprom-Aktie: Die Marktmacht wächst!

Ein kontinuierliches Wachstum durch eine neue Marktmacht in Europa – dieser Traum nimmt für Gazprom wieder Form an. Zwar ist die Fertigstellung von Nord Stream 2 noch nicht beschlossene Sache. Doch auch aus den Reihen er Bundesregierung sind derzeit laute Stimmen der Befürworter zu vernehmen. Die Gazprom-Aktie setzt in Anbetracht dieser Verlautbarungen zu neuen Kurssprüngen an.

