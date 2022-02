Gazprom-Aktie: Die Macht des Riesen!

Die Aktie von Gazprom ist ein Phänomen. Während sich die Situation in der Ukraine noch lange nicht entspannt hat und der US-Präsident klare Worte findet, und die Gaspipeline Nord Stream 2 in Frage stellt, gehen die Papiere des russischen Staatskonzern weiter gen Norden. Vier Prozent legte die Gazprom-Aktie am Montag zu auf 7,68 Euro, auch den Mittwoch begann sie im Plus. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



