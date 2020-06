Gazprom-Aktie – Langfristig denken!

Hier ist die langfristige Perspektive relevant! Denn Gazprom hat derzeit zwar einige Baustellen, die die Stimmung deckeln! Doch die langfristige Sicht könnte hier interessant werden! So hat Gazprom gegenwärtig mit den Projekten Nord Stream 2 sowie Power of Siberia zu kämpfen! Die US-Regierung will mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln eine Komplettierung von Nord Stream 2 verhindern. Diese Entwicklung ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung