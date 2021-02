Gazprom-Aktie: Die Lage hellt sich auf!

Mit einer Reihe positiver Nachrichten konnte zuletzt Gazprom die Aktionäre überzeugen. So dürfte aus Sicht des Unternehmens der überdurchschnittlich kalte Winter in diesem Jahr für einen zusätzlichen Nachfrageschub an russischem Gas in ganz Europa gesorgt haben.

Desweiteren notieren die Ölpreise auf neuen Höchstständen, was auch dem russischen Gasversorger auf Grund der hohen Korrelation der Öl- und Gaspreise mittelfristig zu Gute kommen sollte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung