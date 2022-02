Gazprom-Aktie: Krieg wäre der Super-GAU!

Die Drohkulisse einer bevorstehenden Invasion Russlands in der Ukraine schwebt derzeit wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Am Freitag verabschiedete sich die Wall Street mit krachenden Verlusten ins Wochenende und auch die Indikatoren für die neue Woche sehen alles andere als ermutigend aus. Schwache Vorgaben kommen aus Australien, China, Japan und auch an in Europa trennen sich Anleger in großem Stil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



