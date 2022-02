Gazprom-Aktie: Kommt der Krieg?

Die Anleger sind vorsichtig. Ein Krieg in der Ukraine mit Verwerfungen an den Aktienmärkten ist durchaus möglich. So scheint auch die Gazprom-Aktie ihre kurze aber kräftige Erholung vom 27. Januar nicht fortsetzen zu wollen.

Die Frage bleibt, gibt es einen Krieg in der Ukraine? Die Experten sind sich nicht wirklich einig in der Beantwortung dieser Frage. Die einen sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung