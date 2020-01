Gazprom Aktie: Der Knaller! Was passiert mit Nordstream II?

Die Börsen fragen sich derzeit, was mit der Pipeline Nordstream II passiert. Der Erbauer und Betreiber Gazprom hatte eine deutlich schnellere Fertigstellung avisiert, als sie jetzt noch möglich scheint. Die Kurse an den Börsen sind dennoch vergleichsweise stabil – und Analysten erwarten einen schnellen Anstieg in Richtung von acht Euro sowie einen mittelfristigen Gewinn, der durchaus bis zu 10 Euro reichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung