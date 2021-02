Gazprom-Aktie: Keine nennenswerten Veränderungen!

Während die Börse so manchen Titel zur Zeit mal wieder abstraft oder in den Himmel jubelt, sieht es bei anderen Werten ziemlich unspektakulär aus. Die Gazprom Aktie bewegt sich seit dieser Handelswoche beispielsweise nur noch marginal. Der Kurs hat sich augenscheinlich bei etwas über 5€ eingependelt und macht momentan auch nicht den Eindruck, als würde sich daran so schnell etwas ändern.

