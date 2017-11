Gazprom-Aktie: Keine guten Nachrichten!

Liebe Leser,

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu Gazprom bei den Aktionären gestoßen. Johannes Weber hat sich die Vorkommnisse im Rahmen einer Analyse einmal genauer angeschaut. Folgendes hat er dabei herausgefunden:

Der Stand! Die Aktionäre mussten sich aktuell sehr wundern, denn Gazprom will seine sonstigen Aufwendungen deutlich erhöhen. Diese haben mit den Geschäften von Gazprom selbst nicht unbedingt etwas zu tun, was die Anleger, die auf sinkende Ausgaben gehofft haben, eher missmutig gestimmt hat.

Die Ausgaben! Nicht nur die russisch orthodoxe Kirche, auch andere Organisationen sollen Geld von Gazprom erhalten. Gerüchten zufolge sollen diese Organisationen Putin-nah sein. Durch diese Änderungen werden die Zuwendungen um 60 % auf rund 438 Millionen US-Dollar ansteigen.

Der Ausblick! Weil das Unternehmen eigentlich seine Kosten hatte reduzieren wollen, haben Analysten überrascht reagiert. Da die Ausgaben nicht das wirtschaftliche Interesse des Konzerns unterstützen, stellt sich nun die Frage wie es bei Gazprom weitergeht. Immerhin ist die Aufwärtsbewegung der Aktie weiterhin intakt und könnte sich durchaus weiter fortsetzen.

Wie wird sich die Situation bei dem Unternehmen weiter entwickeln? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.