Gazprom-Aktie: Keine Entspannung in Sicht!

Bei der Ukraine-Krise liegen die Nerven weiterhin blank und keiner weiß so recht, was hier als nächstes passieren wird. Am Freitagabend machten Gerüchte die Runde, wonach die NATO weitere Truppen an ihre Ostgrenzen versetzen könnte. Es ist kaum vorstellbar, dass Russland darauf erfreut reagieren wird.

Die große Unsicherheit in der Sache war zuletzt auch für die Gazprom-Aktie ein großes Problem. Denn sollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung