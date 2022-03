Gazprom-Aktie: Kein Handel in Moskau

Seit dem 28. Februar ruht der Handel mit russischen Aktien an der Moskauer Börse. Die Gazprom-Aktie steht still. Die Bank of Russia (https://www.cbr.ru/eng/) teilt heute, am Donnerstag dem 10. März mit, dass der Handel an der Moskauer Börse im Bereich der Aktien nicht aufgenommen wird.

Allerdings teilt die Bank of Russia nicht mit, wann denn ein Handel wieder stattfinden könne.



