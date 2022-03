Gazprom-Aktie: Kein Grund zum Feiern!

Als die Gazprom-Aktie gestern nach langer Pause in Moskau wieder in den Handel kam, blieb der große Crash zunächst aus. Tatsächlich gelang es dem Titel sogar, sich um ansehnliche 13,38 Prozent in die Höhe zu bewegen. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht.

Die Börse in der russischen Hauptstadt musste schwer tricksen, um einer gigantischen Verkaufswelle entgegenzuwirken. Geklappt hat das letztlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung