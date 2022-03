Gazprom-Aktie: Kein Gas mehr!

Deutschland sucht den Ausgang. Doch noch ist die deutsche Wirtschaft von russischem Gas abhängig. So liefert Gazprom weiter Gas – und stützt damit indirekt und direkt die Macht der russischen Regierung. 96 Osteuropa-Experten fordern nun in einem offenen Brief härtere Sanktionen.

Der „Tagesspiegel“ veröffentlichte diesen offenen Brief. Sehr eindringlich fordern die Experten, ein Ende des Imports von russischen fossilen Energieträgern. Sowie endlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung