Gazprom-Aktie: Kaum abzusehen!

In der vergangenen Woche startete die Moskauer Börse nach wochenlanger Pause mit dem eingeschränkten Handel ausgewählter Aktien. Neben den Papieren von Sberbank oder Lukoil waren auch die Aktien von Gazprom wieder zugelassen. Nach starkem Start am Donnerstag, als die Aktie des Gasriesen um fast 18 Prozent auf bis zu 269 Rubel zulegte, ging es am Freitag ebenso stark zurück auf wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung