Gazprom-Aktie: Ist das nur eine kurzfristige Korrektur?

Nachdem Gazprom am 6. Oktober das Hoch bei 9,44 EUR gefunden hat, ist der Anteilschein in einer Korrektur übergegangen. Mit dem 26. Oktober zeichnet sich ein tiefer gelegenes Hoch ab. Aktuell notiert der Titel bei 8,44 EUR und ist damit leicht unterhalb des GD38. Aus dieser Sicht heraus befindet sich Gazprom zwar in einem übergeordneten Aufwärtstrend, allerdings innerhalb einer kurzfristigen Korrektur.

