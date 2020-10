Gazprom Aktie: Ist das jetzt die Rettung?

Die Aktie von Gazprom schafft es auch in dieser Woche nicht, den Abwärtstrend an der Börse nachhaltig zu stoppen. Bei einem Kurs von 3,57 Euro schlossen die Papiere des russischen Energiekonzerns am Dienstag im Xetra-Handel. Das war zwar lediglich ein Prozent unter dem Tageshoch vom vergangenen Freitag bei 3,60 Euro, im vergangenen Monat hat die Gazprom-Aktie damit allerdings mehr als 12 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



