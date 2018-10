Gazprom Aktie: Ist die Skepsis übertrieben?

Russische Aktien haben derzeit einen schweren Stand an der Börse. Die Regierung rund um Präsident von Wladimir Putin wird im Westen kritisch beäugt, was bei Anlegern Sorgen um mögliche wirtschaftliche Nachteile schürt. So mancher Analyst vertritt aber die Ansicht, dass die Aktionäre hier besonders im Fall von Gazprom übertrieben reagieren.

Zwar lässt sich die Zukunft unmöglich vorhersagen, rein wirtschaftlich ist der Versorger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.