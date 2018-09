Gazprom Aktie: Ist das der Durchbruch?

Die anhaltenden Kursgewinne bei Gazprom lassen derzeit Analysten aufhorchen. Nachdem es am Freitag erneut um 1,9 Prozent bergauf ging, sehen viele Experten den Abwärtstrend bei dem Papier als durchbrochen an. Bereits jetzt befindet sich die Aktie mit auf dem höchsten Niveau des Jahres. Es fehlen nur noch magere zwei Cent, um an das 52-Wochen-Hoch bei 4,30 Euro anzuschließen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.