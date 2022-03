Gazprom-Aktie: Hier passiert nichts!

Rund zwei Wochen ist die Gazprom-Aktie nun schon dem Handel an den Börsen ferngeblieben und sie wird es wohl noch eine ganze Weile länger tun. Wie die Börse in Moskau am Wochenende bekanntgab, wird auch in der kommenden Woche kein Handel in der russischen Hauptstadt stattfinden.

Der Kurs der Gazprom-Aktie bleibt damit eingefroren, je nach Handelsplatz bereits in Pennystock-Regionen oder kurz davor.



