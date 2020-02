Gazprom Aktie: Hammer – noch 4(!) Tage

Gazprom hat fast still und heimlich die größten Weichen auf grün gestellt. So geht das Unternehmen einen Wasserstoff-Deal an, den kaum jemand bemerkt. Damit kann der Hype sich auch hier fortsetzen.

Gazprom: Schwache Bewertung?

Analysten, Investoren und Kommentatoren bemängeln aktuell den relativ schwachen Kursverlauf der vergangenen Tage. -1 % stehen unter dem Strich: Das spielt nach Meinung diverser anderer Beobachter keine Rolle. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung