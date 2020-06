Gazprom Aktie: Hammer Nachrichten vor HV!

Am 26.06.2020 findet die Gazprom Hauptversammlung statt. Die Aktie konnte heute an der Börse Stuttgart um 1,01 Prozent zulegen und somit etwas Schwung mit in die Hauptversammlung nehmen. Außerdem spielen die vielen Konjunkturpakete auf der ganzen Welt dem Erdgas-Gigant in die Karten, sodass eine satte Dividendenausschüttung erwartet wird.

Auf der Hauptversammlung wird nun eine Dividende in Höhe von 0,51 Euro je Aktie



